«Травма легкого, переломы ребер и правой руки». В Минске 72-летняя женщина отсудила 10 000 рублей за травмы в ДТП с маршруткой

В Минске 72-летняя женщина через суд смогла добиться возмещения морального вреда за полученные травмы во время поездки на маршрутке. Подробности рассказали в пресс-службе суда Заводского района.
Сообщается, что в июне 2023 года водитель грузовой машины в сцепке с полуприцепом, который принадлежит ответчику «АЛМИ транс», при проезде по переулку Козлова в Минске и в момент поворота в сторону улицы Столетова, создал аварийную обстановку. Так, водитель маршрутки, которая принадлежала ответчику «САМавто», экстренно затормозил.
Отмечается, что в этот момент пассажирка маршрутки упала и получила травмирование легкого, переломы ребер и правой руки. Виновным в ДТП признали водителя грузовика, который нарушил правила дорожного движения. В иске женщина указала, что перенесла физические и нравственные страдания. По этой причине она просила суд взыскать с ответчиков в ее пользу материальную компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.
Сказано, что суд принял решение взыскать с ответчиков в пользу женщины компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, а также судебные издержки в 1000 рублей. Кроме того, с ответчиков приняли решение взыскать государственную пошлину в доход государства в 111 рублей.