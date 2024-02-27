«Травма легкого, переломы ребер и правой руки». В Минске 72-летняя женщина отсудила 10 000 рублей за травмы в ДТП с маршруткой

Отмечается, что в этот момент пассажирка маршрутки упала и получила травмирование легкого, переломы ребер и правой руки. Виновным в ДТП признали водителя грузовика, который нарушил правила дорожного движения. В иске женщина указала, что перенесла физические и нравственные страдания. По этой причине она просила суд взыскать с ответчиков в ее пользу материальную компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.