Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии

Монарху 87 лет. В Малайзии король находился в отпуске. Ему оказывают медицинскую помощь малайзийские и норвежские врачи, добавили в королевском доме. В каком городе он находился, не указывается.
Издание отмечает, что король должен был отмечать за границей свой день рождения — 21 февраля ему исполнилось 87 лет. При этом сведений о том, куда едет монарх и с кем, королевский дом не обнародовал.
В конце января Харальда V уже госпитализировали с респираторной инфекцией, он выписался 2 февраля.
Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 50 лет.