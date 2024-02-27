Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области

Из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.