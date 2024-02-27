Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области

Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции.
Начальник Кордайского РОП организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.
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Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции.
Начальник Кордайского РОП организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.