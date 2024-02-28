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В Ташобласти на АГНКС группа молодых людей устроила драку — видео

В ГУВД Ташкентской области прокомментировали данный инцидент.
Источник: Uznews

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован процесс драки группы молодых людей на одной из заправок. Сообщается, что, вероятно, скандал произошел из-за очереди.

Выяснилось, что данная ситуация произошла 26 февраля на АГНКС, расположенной на территории Юкоричирчикского района.

В ГУВД Ташобласти заверили, что ситуация взята под контроль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РУз (Хулиганство). Ведется следствие.

Также в ведомстве опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о смерти одного из участников инцидента.