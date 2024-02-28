Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба», — написала Матвиенко.
Она назвала Рыжкова человеком большой души, и это качество проявлялось во всем, за что он брался.
Политик всегда искренне переживал за дело, за людей и страну, подчеркнула Матвиенко.
Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.
С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.