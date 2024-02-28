Российские военные освободили населенный пункт Петровское

«Подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское», — заявили в ведомстве.
Противник потерял на этом направлении до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.
Кроме того, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.
Российские подразделения активно продвигаются после освобождения Авдеевки 17 февраля. Как сообщал накануне министр обороны Сергей Шойгу, вооруженные силы за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.
Ситуация на фронте.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение противнику в районе Синьковки (Харьковская область) и отбили семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли там примерно 145 солдат, две БМП, два пикапа, американскую артсистему М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах сел Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки 46-й аэромобильной бригады в районе Георгиевки. Потери украинских войск составили около 230 военнослужащих, два танка, две БМП, шесть автомобилей, польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США. Уничтожен также склад боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла удары по живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах сел Урожайное и Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли порядка 115 человек, танк, три автомобиля, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.
На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли поражение 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ и 121-й бригаде теробороны в районах Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область), а в районе Работино отразили контратаку 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили около 40 военнослужащих, два автомобиля, французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 131 районе, уничтожив в том числе радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов и склад дронов.
Силы ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 99 украинских беспилотников.