Российские военные освободили населенный пункт Петровское

На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах сел Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки 46-й аэромобильной бригады в районе Георгиевки. Потери украинских войск составили около 230 военнослужащих, два танка, две БМП, шесть автомобилей, польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США. Уничтожен также склад боеприпасов.