В Омске мама лишилась 100 тысяч рублей из-за своей 10-летней дочери

Девочка взяла банковскую карту мамы, сфотографировала её с двух сторон и переслала на указанный номер. После, по инструкции неизвестного, она взяла мамин телефон и зашла в онлайн-банкинг, где сделала скрин-шоты банковских карт, в том числе и кредитной. Всё это дочь делала в отсутствие матери, не предупредив её о своих планах.