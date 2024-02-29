В Омске мама лишилась 100 тысяч рублей из-за своей 10-летней дочери

В полицию обратилась жительница Большереченского района и рассказала, что неизвестные обманули её 10-летнюю дочь и похитили с банковской карты 100 тысяч рублей.
Девочка давно играет в онлайн-игру на телефоне в специальном приложении. Недавно она увидела в популярном мессенджере рекламу о бесплатной раздаче валюты к этой игре. Позвонив по номеру, она связалась с девушкой, которая объяснила, что для зачисления валюты нужен номер телефона и банковской карты.
Девочка взяла банковскую карту мамы, сфотографировала её с двух сторон и переслала на указанный номер. После, по инструкции неизвестного, она взяла мамин телефон и зашла в онлайн-банкинг, где сделала скрин-шоты банковских карт, в том числе и кредитной. Всё это дочь делала в отсутствие матери, не предупредив её о своих планах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».