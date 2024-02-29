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Двоих подростков обвинили в угоне 8 машин за 2 недели в Иркутской области

Двоих подростков из Усть-Кута будут судить за кражу и 8 эпизодов угонов автомобилей. По версии следствия, преступления они совершали в период с 20 июля по 22 августа прошлого года.
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, началось всё с того, что несовершеннолетние угнали мотоцикл, припаркованный у частного дома в Усть-Куте, а потом, накатавшись, бросили его у дороги. Затем менее чем за 2 недели они похитили еще 6 машин отечественного производства и 1 иномарки. Подростки также сначала рассекали на них по улицам, а затем бросали. Личные же вещи, которые были в салонах, злоумышленники оставляли себе.

В общей сложности своими действиями фигуранты нанесли ущерб в размере 1миллиона рублей. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.