Двоих подростков обвинили в угоне 8 машин за 2 недели в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, началось всё с того, что несовершеннолетние угнали мотоцикл, припаркованный у частного дома в Усть-Куте, а потом, накатавшись, бросили его у дороги. Затем менее чем за 2 недели они похитили еще 6 машин отечественного производства и 1 иномарки. Подростки также сначала рассекали на них по улицам, а затем бросали. Личные же вещи, которые были в салонах, злоумышленники оставляли себе.