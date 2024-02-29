В Сочи арестовали двукратного чемпиона России по лыжам Николая Зимирева

В Сочи на 15 суток арестовали двукратного чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева. Суд признал спортсмена виновным в совершении административного правонарушения. Чемпиона взяли под арест 22 февраля 2024 года.
По данным правоохранителей, мужчина опубликовал в своих социальных сетях флаг военного подразделения, которое признано в РФ экстремистским.
Информация об этом размещена на сайте Центрального районного суда города Сочи. В документе также указано, что действия лыжника расцениваются как правонарушение, предусмотренное частью 1 статьей 20.3 КоАП РФ. В суде спортсмен так и не признал своей вины.