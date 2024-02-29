В суде объяснили приговор экс-директору Нацмузея Мухамедиулы

«Мухамедиулы, будучи министром культуры и в последующем директором Национального музея, являясь организатором хищения, в группе лиц по предварительному сговору со своими заместителями национального музея, при пособничестве заместителя директора и бухгалтера ТОО “Э.”, в рамках реализации международного выставочного проекта “Шествие Золотого человека по музеям мира” в период с 2017 по 2019 годы совершили хищение средств путем растраты на сумму 1,5 млрд тенге путем завышения цен и без фактического выполнения оказания услуг и отгрузки товара, в особо крупном размере», — сообщили в суде.