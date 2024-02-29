Ушла из больницы и пропала: тело пенсионерки нашли недалеко от дома в Костанае

В Костанае весь день не прекращались поиски без вести пропавшей 68-летней пенсионерки. Женщину на скорой привезли в больницу, но ее не госпитализировали, и она ушла ночью домой. Вечером следующего дня тело пропавшей обнаружили недалеко от дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.