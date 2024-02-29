Ушла из больницы и пропала: тело пенсионерки нашли недалеко от дома в Костанае

По информации медиков, пациентка была доставлена в приемный покой городской больницы скорой медицинской помощью.
«При обращении осмотрена врачом приемного покоя, взяты анализы и была предложена госпитализация на стационарное лечение. Однако пациентка отказалась от госпитализации, написав письменный отказ. Врачом были даны рекомендации по дообследованию и лечению на уровне амбулаторно-поликлинической службы», — сообщили в городской больнице.
По словам врачей, медицинские работники приемного покоя вызвали такси для пациентки, она села в него и покинула пределы городской больницы. Однако дома женщина не появилась, и начались ее поиски, в которых участвовало более 50 полицейских, порядка 150 волонтеров и неравнодушных жителей города.
По данным департамента полиции Костанайской области, тело пенсионерки без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено около 19.30 часов неподалеку от улицы Станционной.
«Предварительная причина смерти — переохлаждение. По данному факту назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
ДП Костанайской области приносит глубокие соболезнования семье погибшей.