Студент в Хабаровске обеднел на четыре миллиона рублей после звонков афериста Крюгера

В Хабаровске 19-летний студент полтора месяца пытался заработать на криптобирже, но в итоге потерял больше четырех миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек полагал, что разговаривает с представителями криптобиржи. В полиции он сообщил, что неизвестный представился как Крюгер Альберт. По его инструкциям студент установил приложение на телефон и зарегистрировался на сайте. Далее он должен был переводить деньги.