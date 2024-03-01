Студент в Хабаровске обеднел на четыре миллиона рублей после звонков афериста Крюгера

В Хабаровске 19-летний студент полтора месяца пытался заработать на криптобирже, но в итоге потерял больше четырех миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек полагал, что разговаривает с представителями криптобиржи. В полиции он сообщил, что неизвестный представился как Крюгер Альберт. По его инструкциям студент установил приложение на телефон и зарегистрировался на сайте. Далее он должен был переводить деньги.
Сначала молодой человек отправил личные сбережения, потом взял кредит. Окончательно потеряв чувство реальности, молодой человек попросил знакомую оформить кредит на миллион рублей, снял с кредитной карты девушки еще 78 тысяч рублей. При этом все деньги переводились абонентские номера сотовых телефонов, а не на брокерский счет. Молодой человек даже решился на отчаянный шаг — с помощью смартфонов родителей, оформил в разных банках крупные кредиты. Снова отправил деньги по указке Крюгера.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».