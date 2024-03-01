УФСБ возбудило в отношении уроженца Прикамья уголовное дело по факту госизмены

Как сообщает «Ъ», по версии следствия, Владимир Овчинников собирал и передавал украинскому военизированному объединению «Легион “Свобода России”» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) сведения о дислокации Вооруженных сил РФ и данные о промышленных предприятиях.



Владимир Овчинников был задержан 31 октября 2023 года в Нижнекамске. Оперативники изъяли у него при обыске мобильный телефон, в котором, вероятно, и нашли свидетельства его связей с запрещенной в России террористической организацией. Подозреваемому предъявили обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), суд отправил его в СИЗО.