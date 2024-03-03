После падения снега на людей в Зеленодольске возбуждено уголовное дело

После падения глыбы снега на людей в Зеленодольске возбуждено уголовное дело. Ранее прокуратура Татарстана объявила о проведении проверки. Дело возбуждено о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в надзорном ведомстве.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как на двоих мужчин и ребенка с крыши падает большой пласт снега. Мужчины не получили серьезных травм, а вот ребенка пришлось откапывать. По предварительным данным, у него сотрясение головного мозга.