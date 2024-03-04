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Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поражение американского танка Abrams дронами «Упырь» под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя дронов «Упырь», под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной Abrams, машину совместно вывели из строя бойцы группировки войск «Центр».

Бойцы группировки 26 февраля поразили с помощью FPV-дронов два Abrams на авдеевском направлении, рассказал ранее журналистам командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» из 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ЦВО.

Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк.