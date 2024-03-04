Водитель Audi сбил двух пешеходов на Мочищенском шоссе в Новосибирске

В воскресенье, 3 марта, в Новосибирске сбили двух пешеходов. Об этом сообщила ГИБДД по городу.
По данным ведомства, в 21.40 43-летний водитель Audi ехал по Мочищенскому шоссе и напротив дома по адресу Аэропорт, 19 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.
«В результате ДТП пострадали пешеходы — мужчины 1996 и 1995 г.р., которые в тяжелом состоянии были госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
В настоящее время решено возбудить административное дело о правонарушении, ведется расследование.