В Сурхандарьинской области сотрудник ДПС сбил школьника

По сообщению пресс-службы Сурхандарьинского УБДД, в Денауском районе Сурхандарьинской области сотрудник ДПС на автомобиле Chevrolet Cobalt сбил школьника.
ДТП произошло 28 февраля в 19:05 на трассе 4Р-108 В, проходящей через махаллю «Истикбол».
Водитель подразделения дорожно-патрульной службы Азизжон Курбоналиев за рулем служебного автомобиля Cobalt сбил ученика 11-го класса, 2006 года рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте, — уточняют в ведомстве.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован с диагнозом — сотрясение мозга. Сообщается, что подросток чувствует себя хорошо. В настоящее время ведется расследование.
Напомним, недавно произошло ДТП с участием служебного автомобиля министра культуры.