Пять сотрудников типографии в больнице, виновник — любитель нарушать. Подробности ДТП под Петербургом

«Газель» индивидуального перевозчика везла пассажиров по договору с частной типографией, поэтому среди пострадавших есть сотрудники типографии. По данным на 4 марта, всего пострадавших семь. Водитель «Шкоды» госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель «Газели» — в состоянии средней степени тяжести. Остальные пятеро — типографские рабочие. Это мужчины в возрасте от 57 до 27 лет, живущие в Петербурге. Все они были доставлены в ЦРБ Всеволожска в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Один из них — 31-летний гражданина Узбекистан, у него лёгкие травмы.