Пять сотрудников типографии в больнице, виновник — любитель нарушать. Подробности ДТП под Петербургом

Выросло число пострадавших в ДТП на 3-м километре дороги Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Среди них есть иностранец. Подробности стали известны «Фонтанке» 4 марта.
ДТП случилось в воскресенье, 3 марта, около 9:30. «Фонтанка» писала, что пострадали пять человек. Предполагаемый виновник — 48-летний петербуржец на своей «Шкоде Октавии». По предварительной версии, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель», и вылетел в кювет. Затем в «Газель» въехал 63-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе».
«Газель» индивидуального перевозчика везла пассажиров по договору с частной типографией, поэтому среди пострадавших есть сотрудники типографии. По данным на 4 марта, всего пострадавших семь. Водитель «Шкоды» госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель «Газели» — в состоянии средней степени тяжести. Остальные пятеро — типографские рабочие. Это мужчины в возрасте от 57 до 27 лет, живущие в Петербурге. Все они были доставлены в ЦРБ Всеволожска в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Один из них — 31-летний гражданина Узбекистан, у него лёгкие травмы.
По данным «Фонтанки», предполагаемый виновник (водитель «Шкоды») с начала 2023 года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал, невыполнение требований разметки. У других двух водителей штрафов нет.
Напомним, через несколько часов в том же Всеволожском районе водитель другой «Шкоды» также устроил ДТП на три машины. В нём погиб человек.