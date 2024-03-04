Лежал чек на сумму в пять раз меньше: комсомольчане обманули пенсионерку и выманили у нее деньги

Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре стала жертвой мошенников. Ее обманули двое мужчин, продав женщине дешевый телефон в пять раз дороже.
Жительница Центрального района рассказала, что потеряла 58 тысяч рублей. Она поведала и о том, как это произошло. Оказалось, что 83-летней пенсионерке нужно было отремонтировать телефон. Она нашла рекламу сервиса в интернете и позвонила по номеру. К ней домой приехали сотрудники компании. Осмотрев ее мобильник, они заявили, что сделать с ним больше ничего нельзя — ремонту он не подлежит. Нужно покупать новый. Женщина согласилась и заплатила мужчинам 25 тысяч рублей за другой аппарат.
— Пенсионерка передала мужчинам еще 33 тысячи рублей для настройки аппарата. Когда мужчины ушли, женщина обнаружила в коробке от нового средства связи чек на покупку на сумму 12 тысяч рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция задержала подозреваемых: парней 21 и 22 лет, жителей города. Они решили воспользоваться неосведомленностью старушки и получить от нее деньги. Выдал их только чек, который они забыли в коробке. Часть денег они уже успели потратить. Женщине они вернули 36 тысяч рублей.