Лежал чек на сумму в пять раз меньше: комсомольчане обманули пенсионерку и выманили у нее деньги

Жительница Центрального района рассказала, что потеряла 58 тысяч рублей. Она поведала и о том, как это произошло. Оказалось, что 83-летней пенсионерке нужно было отремонтировать телефон. Она нашла рекламу сервиса в интернете и позвонила по номеру. К ней домой приехали сотрудники компании. Осмотрев ее мобильник, они заявили, что сделать с ним больше ничего нельзя — ремонту он не подлежит. Нужно покупать новый. Женщина согласилась и заплатила мужчинам 25 тысяч рублей за другой аппарат.