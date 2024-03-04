Атака беспилотников на Феодосию — повреждены 40 домов

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.