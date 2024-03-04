Атака беспилотников на Феодосию — повреждены 40 домов

Атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений.
«На данный момент принято 40 заявок от жителей пострадавших частных домовладений. Речь идет о повреждении остекления и в ряде случаев — о повреждении кровель. Заявки принимает ЕДДС Феодосии», — сообщили РИА Новости Крым в администрации.
Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.