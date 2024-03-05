В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что правительство Гаити объявило в столице страны Порт-о-Пренсе чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Отмечается, что меры затрагивают весь Западный департамент Гаити, где находится столица Порт-о-Пренс, и будут действовать 72 часа.
«В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор», — заявило агентство.
По данным агентства, нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло несколько часов спустя после того, как власти объявили комендантский час в Порт-о-Пренсе. Аэропорт был закрыт, когда произошел инцидент, никаких пассажиров на месте не было.
«Бронированный грузовик на взлетной полосе стрелял по бандам, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта, в то время как десятки сотрудников и других рабочих бежали от… пуль», — сообщило агентство, назвав нападение «крупнейшей атакой» на аэропорт за всю историю Гаити.
Стрельба в центре Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась в четверг, в период отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, а их главарь заявил о намерении «освободить» страну. Вооруженные люди напали на крупнейшую в стране национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили на свободу тысячи заключенных.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.