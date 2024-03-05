В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт

Стрельба в центре Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась в четверг, в период отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, а их главарь заявил о намерении «освободить» страну. Вооруженные люди напали на крупнейшую в стране национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили на свободу тысячи заключенных.