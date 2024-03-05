Сальдо: российская авиация нанесла удары по украинским войскам на херсонском направлении

«На херсонском направлении военнослужащие группировки войск “Днепр” продолжали методичное уничтожение групп противника на левом берегу: у Антоновского моста на “дачах”, в Крынках и у Казачьих Лагерей. Вертолеты и самолеты нанесли высокоточные удары по врагу на левом и правом берегах Днепра», — написал он в своем Telegram-канале.
Приоритетной целью стали пункты управления беспилотниками и места сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил Сальдо.
По данным губернатора, нанесены удары по 36 пунктам временной дислокации. В результате атак ВСУ потеряли 95 человек, 2 боевые бронированные машины, 8 орудий и минометов, 3 автомобиля и одну лодку. Кроме того, сбито и подавлено 49 беспилотников.