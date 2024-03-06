Один раз не поймали, и поверил в себя: хабаровчанина осудили за крупную кражу

В Хабаровском районе осудили 29-летнего мужчину за крупную кражу и покушение на нее. Приговор вынесли в районном суде.
Мужчина вытащил из производственной базы села Тополево автозапчасти из кунга. Все сдал в пункт приема металлолома. Ему удалось выручить 180 тысяч рублей, хотя стоимость похищенного была гораздо больше — 982 тысячи рублей. На этом он не остановился и решил навариться еще, но не получилось.
— При попытке похитить металлические рельсы с территории бывшего завода «МЖК» по улице Краснореченская в Хабаровске обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку обнаружен собственником, — рассказали подробности в прокуратуре Хабаровского края.
Парня отправили в колонию строгого режима на четыре года. Также с него взыскали сумму причиненного ущерба.