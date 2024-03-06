Один раз не поймали, и поверил в себя: хабаровчанина осудили за крупную кражу

Мужчина вытащил из производственной базы села Тополево автозапчасти из кунга. Все сдал в пункт приема металлолома. Ему удалось выручить 180 тысяч рублей, хотя стоимость похищенного была гораздо больше — 982 тысячи рублей. На этом он не остановился и решил навариться еще, но не получилось.