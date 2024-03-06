Прокуратура просит ужесточить наказание экс-директору СМЗ

Обе стороны не устраивает приговор, которым господин Уртаев был приговорен к четырем годам лишения свободы, штрафу 1,5 млн руб. и запрету занимать руководящие должности на госпредприятиях на два года девять месяцев. Ранее суд признал его виновным в двух эпизодах растраты — на 250 млн руб. и 1,5 млн руб., а также в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств предприятия.



Надзорный орган добивается ужесточения наказания, гособвинение просит приговорить бывшего топ-менеджера к восьми годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн руб., а также запретить ему занимать руководящие должности на государственных предприятиях и в коммерческих компаниях на два года и девять месяцев.



Сам Артур Уртаев и его защитник настаивают на оправдательном приговоре. Заседание краевого суда продолжится 12 марта.