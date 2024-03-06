Минобороны впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 135 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19415 единиц специальной военной автомобильной техники.
По данным из открытых источников, на сегодняшний день Hammer стоит на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины. Первое боевое применение управляемого боепрпипаса в зоне СВО, по данным украинских ресурсов, состоялось 3 марта 2024 года в районе Авдеевского коксохимического завода.