Минобороны впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer

По данным из открытых источников, на сегодняшний день Hammer стоит на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины. Первое боевое применение управляемого боепрпипаса в зоне СВО, по данным украинских ресурсов, состоялось 3 марта 2024 года в районе Авдеевского коксохимического завода.