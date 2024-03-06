Нижегородское УФАС заведет дело из-за неприличной рекламы спа-салона

Нижегородское УФАС заведет дело из-за рекламы спа-салона с непристойным изображением. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.
Ранее в сети «Интернет» появилась реклама нижегородского спа-салона. Как установила комиссия Нижегородского УФАС, ненадлежащим в публикации является не только изображение, но и рекламный текст, который содержит непристойный подтекст.
На данный момент эта рекламная публикация уже удалена. Но из-за несоблюдения закона «О рекламе» служба заведет административное дело.
Напомним, Нижегородское УФАС завело дело на основателя Telegram-канала из-за отсутствия маркировки рекламы.