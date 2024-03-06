Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

Ранее в среду украинский телеканал «Общественное» передавал о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание «Страна.ua» писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку «очевидцы видели его кортеж».