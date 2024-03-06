Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

«Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами России нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что цель достигнута, объект поражен.
Ранее в среду украинский телеканал «Общественное» передавал о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание «Страна.ua» писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку «очевидцы видели его кортеж».
Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ. Портал Newsit.gr сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует посетить Одессу и встретиться там с главой киевского режима, чей кортеж, по данным издания «Прото тема», подвергся ракетной атаке незадолго до этого.
Позднее «7 канал. Новости Одессы» опубликовал фрагменты брифинга президента Украины и премьера Греции, во время которого Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел удар в Одессе.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.