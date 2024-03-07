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МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Артиллеристы группировки «Запад» огнем из буксируемых гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения огневых задач артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц “Мста-Б” группировки войск “Запад” сорвали очередную ротацию подразделений украинских националистов на купянском направлении специальной военной операции. Огонь ведется на дальностях до 30 км», — сообщили там.

В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы называют буксируемое орудие «снайперским оружием» за высокую точность и дальность стрельбы. Там также добавили, что с помощью «Мсты-Б» боевые расчеты уничтожают вражеские фортификационные сооружения, в том числе заглубленные командные пункты противника.

«Снаряды у нас есть дальнобойные, есть полные, также есть уменьшенные. Много уничтожали целей, уничтожали также гаубицы, гаубицы “три семерки” американского происхождения. Их мы уничтожили около трех-четырех штук», — привели в ведомстве слова командира орудия с позывным Теплый.