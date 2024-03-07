МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

«Снаряды у нас есть дальнобойные, есть полные, также есть уменьшенные. Много уничтожали целей, уничтожали также гаубицы, гаубицы “три семерки” американского происхождения. Их мы уничтожили около трех-четырех штук», — привели в ведомстве слова командира орудия с позывным Теплый.