МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

«В ходе выполнения огневых задач артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц “Мста-Б” группировки войск “Запад” сорвали очередную ротацию подразделений украинских националистов на купянском направлении специальной военной операции. Огонь ведется на дальностях до 30 км», — сообщили там.
В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы называют буксируемое орудие «снайперским оружием» за высокую точность и дальность стрельбы. Там также добавили, что с помощью «Мсты-Б» боевые расчеты уничтожают вражеские фортификационные сооружения, в том числе заглубленные командные пункты противника.
«Снаряды у нас есть дальнобойные, есть полные, также есть уменьшенные. Много уничтожали целей, уничтожали также гаубицы, гаубицы “три семерки” американского происхождения. Их мы уничтожили около трех-четырех штук», — привели в ведомстве слова командира орудия с позывным Теплый.