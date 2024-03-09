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СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun.
Источник: © РИА Новости

«Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя “какой-то преступницей”, поскольку она так часто выигрывала», — пишет издание.

По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn.

«Амелия… отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля», — пишет газета.

Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов.

По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.

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