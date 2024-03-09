СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn.