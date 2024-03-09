СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

«Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя “какой-то преступницей”, поскольку она так часто выигрывала», — пишет издание.
По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn.
«Амелия… отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля», — пишет газета.
Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов.
По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.