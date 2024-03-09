«Искандер» уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник

«Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot», — сообщил источник.
Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты комплекса «Искандер-М» в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в ДНР.
Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.