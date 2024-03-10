Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка

«Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с 32 детьми на аэродроме “Чкаловский”, — сообщила пресс-служба.
По пути домой группу детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Кроме того, помощь оказали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и Национального центра управления обороной РФ.
«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков. Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — сказала Львова-Белова, которую цитирует пресс-служба.
Она также добавила, что про участии ее аппарата всего в Россию возвращены из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции 546 детей, с учетом сегодняшней группы.
«Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. В мартовскую командировку сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России взяли у еще одной группы детей образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ», — говорится в сообщении.