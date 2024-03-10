Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков. Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — сказала Львова-Белова, которую цитирует пресс-служба.