У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота

Найденный пистолет фирмы Heckler&Koch, как предполагает следствие, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф на юго-западе страны в ноябре 1984 года. Всего во время нападения на магазин были похищены 22 пистолета, два многозарядных ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия нашли еще в 1980-х, другие предметы не обнаружены до сих пор.