Расчеты БПЛА помогли артиллерии уничтожить радиолокационную станцию ВСУ

Он также отметил, что противник хорошо маскируется, поэтому и находится под постоянным наблюдением операторов БПЛА. Если вдруг беспилотник необходимо посадить, то его сразу сменяет другой, чтобы воздушная разведка не прерывалась, подчеркнул Степь.