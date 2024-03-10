Расчеты БПЛА помогли артиллерии уничтожить радиолокационную станцию ВСУ

Как рассказали в ведомстве, в ходе очередного полета над правым берегом Днепра операторы БПЛА обнаружили радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты вражеских позиций немедленно передали на командный пункт.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» произвел выстрел высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» и с 20 км успешно поразил цель.
«Спектр задач — он довольно-таки широкий, задачи воздушной разведки, корректировки артиллерии, авиации, сопровождение колон противника», — поделился командир роты БПЛА с позывным Степь.
Он также отметил, что противник хорошо маскируется, поэтому и находится под постоянным наблюдением операторов БПЛА. Если вдруг беспилотник необходимо посадить, то его сразу сменяет другой, чтобы воздушная разведка не прерывалась, подчеркнул Степь.
Ранее, 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники, наблюдательных пунктов и позиций ВСУ на правом берегу Днепра напротив Крынок. На записи видно, как российские военнослужащие точными ударами БПЛА не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок.
20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области перешло под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). По его словам, удерживая Крынки, ВСУ хотели создать себе плацдарм для прорывы в сторону Крыма и сосредоточили в селе четыре хорошо обученные бригады 30-го корпуса морской пехоты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.