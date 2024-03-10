Девять человек умерли от отравления мясом черепахи в Танзании

От отравления мясом черепахи на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар, погибли восемь детей и один взрослый — мать одного из погибших несовершеннолетних. Еще 78 человек попали в больницу. Лабораторные анализы подтвердили, что все отравившиеся ели мясо морской черепахи.
Власти Занзибара направили на остров группу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Администрация региона призвала жителей избегать употребления черепах в пищу.
Как отмечает AP, мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом. Однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.
В частности, в ноябре 2021 года на острове Пемба после употребления мяса черепахи умерли семь человек, в том числе трехлетний ребенок. Еще 38 человек попали в больницу.
Хелонитоксизм — редкий тип пищевого отравления, возникающий из-за поедания черепах. Случаи отравления фиксировали в регионах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, в частности, на Мадагаскаре, в Индонезии и на островах Микронеии.
Среди симптомов хелонитоксизма — рвота, диарея, боль в животе, затрудненное глотание, повышенное слюноотделение, потливость. Этот тип отравления вызывает ряд осложнений, в том числе отек пищевода, желудка и кишечника, кровоизлияние в печени. Антидота при хелонитоксизме нет, единственный доступный метод лечения — симптоматическая терапия.