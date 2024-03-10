Девять человек умерли от отравления мясом черепахи в Танзании

От отравления мясом черепахи на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар, погибли восемь детей и один взрослый — мать одного из погибших несовершеннолетних. Еще 78 человек попали в больницу. Лабораторные анализы подтвердили, что все отравившиеся ели мясо морской черепахи.