ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью

«Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Как добавил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале, во время инцидента никто не пострадал. Разрушений тоже нет.
Губернатор отметил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.
Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. ПВО постоянно перехватывает летательные аппараты противника.