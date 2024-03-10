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ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Как добавил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале, во время инцидента никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

Губернатор отметил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.

Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. ПВО постоянно перехватывает летательные аппараты противника.