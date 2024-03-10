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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Около 18:15 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Информация о наличии пострадавших и разрушений не уточняется.
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 10 марта, в середине дня в Белгороде и Белгородском районе чуть более двух часов действовал сигнал ракетной опасности.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков трижды сообщал о попытках атаки беспилотников по региону. Атакам подверглись поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа, поселок Горьковский Грайворонского городского округа и окраина города Строитель Яковлевского городского округа. В результате атак никто не пострадал, в Строителе после падения БПЛА загорелась фура.

Эрдни Кагалтынов