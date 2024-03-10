Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Сегодня, 10 марта, в середине дня в Белгороде и Белгородском районе чуть более двух часов действовал сигнал ракетной опасности.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков трижды сообщал о попытках атаки беспилотников по региону. Атакам подверглись поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа, поселок Горьковский Грайворонского городского округа и окраина города Строитель Яковлевского городского округа. В результате атак никто не пострадал, в Строителе после падения БПЛА загорелась фура.
Эрдни Кагалтынов