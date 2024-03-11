В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов

В конце 2023 — начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились.
В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района. «К криминалу он “пристрастился” еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину», — сообщает пресс-служба ГУМВД.
Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается.
«Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать», — рассказали в главке.
Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за «мелких недоразумений» сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию.
«Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию… При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей», — добавили в пресс-службе.
Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.