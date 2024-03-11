В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов

«Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать», — рассказали в главке.