В Челябинске пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП, погиб 19-летний парень

Трагедия произошла 10 марта на улице Черкасская. Сообщается, что 58-летний водитель Geely Monjaro вылетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил выехавший на перекресток ВАЗ-21154 под управлением 19-летнего водителя. Парень за рулем «пятнашки» скончался на месте происшествия.