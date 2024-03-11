Трагедия произошла 10 марта на улице Черкасская. Сообщается, что 58-летний водитель Geely Monjaro вылетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил выехавший на перекресток ВАЗ-21154 под управлением 19-летнего водителя. Парень за рулем «пятнашки» скончался на месте происшествия.
В Челябинске пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП, погиб 19-летний парень
В Челябинске произошло смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний парень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД города.