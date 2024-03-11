Нижегородка Алия Судакова стала «моделью» для дипфейка

«В какое же безумное время мы живем! Могла ли я подумать, что увижу себя, произносящую то, что никогда не говорила? — сообщила она. — Началось с того, что знакомые и незнакомые люди стали спрашивать, действительно ли стоит вкладывать деньги в инвестиционный проект, который я рекламирую в интернете. Сначала я думала, что это какая-то ошибка, но, когда мне прислали видео, сомнений не осталось — мошенники использовали мою внешность и мой голос в программе дипфейк. Я знаю, что примерно таким же образом мошенники использовали образ моей коллеги Лиоры Шварц. Получилось вполне правдоподобно — вроде я сижу в телевизионной студии и читаю какую-то новость — но только для тех, кто недостаточно хорошо меня знает. Лицо мое, тембр голоса мой, но манеру речи программе подделать не удалось. Во-первых, я не умею так медленно говорить, во-вторых, все интонации чужие. “Мам, этот ты и как будто не ты, — сказала моя младшая дочь — Будто ты сонная или какая-то заторможенная”. Но опять-таки, опасность в том, что люди, знающие меня недостаточно хорошо, вполне могут в эту белиберду поверить. Короче, друзья, не верьте словам моим, ибо их говорю не я. А я пошла думать, как же дальше жить в мире, где такое вообще возможно».