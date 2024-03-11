Нижегородка Алия Судакова стала «моделью» для дипфейка

Уроженка Нижнего Новгорода Алия Судакова стала «моделью» для дипфейка. В социальной сети Facebook* (принадлежит компании Meta**, деятельность которой в РФ признана экстремисткой и запрещена) Алия Судакова разместила гневный пост, сопровождающий некий рекламный ролик.
«В какое же безумное время мы живем! Могла ли я подумать, что увижу себя, произносящую то, что никогда не говорила? — сообщила она. — Началось с того, что знакомые и незнакомые люди стали спрашивать, действительно ли стоит вкладывать деньги в инвестиционный проект, который я рекламирую в интернете. Сначала я думала, что это какая-то ошибка, но, когда мне прислали видео, сомнений не осталось — мошенники использовали мою внешность и мой голос в программе дипфейк. Я знаю, что примерно таким же образом мошенники использовали образ моей коллеги Лиоры Шварц. Получилось вполне правдоподобно — вроде я сижу в телевизионной студии и читаю какую-то новость — но только для тех, кто недостаточно хорошо меня знает. Лицо мое, тембр голоса мой, но манеру речи программе подделать не удалось. Во-первых, я не умею так медленно говорить, во-вторых, все интонации чужие. “Мам, этот ты и как будто не ты, — сказала моя младшая дочь — Будто ты сонная или какая-то заторможенная”. Но опять-таки, опасность в том, что люди, знающие меня недостаточно хорошо, вполне могут в эту белиберду поверить. Короче, друзья, не верьте словам моим, ибо их говорю не я. А я пошла думать, как же дальше жить в мире, где такое вообще возможно».
Корреспондент ИА «Время Н» связался с Алией Судаковой и поинтересовался, как развивается ситуация.
«В новом ролике я уже звучу совершенно натурально и даже с собственными интонациями», — негодует она.
На вопрос, обращалась ли она в полицию, телеведущая ответила, что сейчас у нее очень напряженный рабочий график: каждый день четыре часа прямого эфира. Поэтому пока не хватает времени на обращение в правоохранительные органы. Но как только график станет помягче, она намерена написать заявление в полицию.
«Тем более, что уже есть пострадавшие», — добавила Алия Судакова.
Справка.
Алия Судакова, гражданка России, работает в Израиле с 2007 года, куда уехала вместе со своим мужем Сергеем Пашковым, директором израильского ближневосточного бюро телеканала «Россия». Сначала она работала ближневосточным собкором ТВЦ, а с 2009 года — основной ведущей новостей русскоязычного израильского ТВ «9 канал».
*Запрещена в РФ.
** Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.