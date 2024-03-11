Кассационный суд узаконил сокращение срока Роберту Мусину до 11 лет

Шестой кассационный суд рассмотрел ходатайство на решение о сокращении наказания бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Снижение срока узаконили до 11 лет колонии.
Жалобу рассматривали повторно. Летом прошлого года кассационный суд Самары отменил решение об уменьшении срока и вернул дело в Верховный суд Татарстана. Прокуратура с этим была не согласна. Тогда Верховный суд России отменил самарское постановление.
На заседании приводились доводы, что главная часть ущерба, а именно 17 миллиардов рублей, образовалась до того, как Мусин был назначен председателем правления банка. В результате судебная коллегия признала законным решение ВС Татарстана о сокращение срока.
Напомним, ранее экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина не выпустили под домашний арест.