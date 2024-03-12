БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли пожарный поезд. Как сообщил позже Никитин, возгорание удалось локализовать.
По информации компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», в Кстово временно остановили работу технологической установки «в связи с инцидентом». Там заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и «удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».
Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 дронов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областей. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.
В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.