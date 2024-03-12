БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.