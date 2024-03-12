Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир»

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.