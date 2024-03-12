Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир»

«Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” и тактического ракетного комплекса “Точка-У”.
Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК «Точка-У» уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.