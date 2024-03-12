Ответственность для родителей за гибель детей усилят в Беларуси

«Генпрокуратура выступила с законодательной инициативой об усилении административной ответственности для родителей за ненадлежащее выполнение ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей», — сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи главного надзорного ведомства Роман Сидоренко в эфире СТВ.