Ответственность для родителей за гибель детей усилят в Беларуси

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси не исключает того, что в перспективе в стране может появиться уголовная ответственность для родителей, чьи дети погибли по недосмотру.
В настоящее время уже подготовлен проект закона, который предусматривает административную ответственность для нерадивых родителей, которые допустили гибель или травмирование ребенка.
«Генпрокуратура выступила с законодательной инициативой об усилении административной ответственности для родителей за ненадлежащее выполнение ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей», — сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи главного надзорного ведомства Роман Сидоренко в эфире СТВ.
По его словам, это только первые шаги по ужесточению наказания для родителей, которые по недосмотру допустили травмирование или гибель детей.
При этом он отметил важность профилактики детского травматизма и гибели.
«Пока посмотрим, как это будет работать на уровне хотя бы административной ответственности», — заявил Сидоренко.
По его словам, есть основания полагать, что в перспективе будет рассмотрен вопрос о введении уголовного наказания для таких родителей.
Говоря о масштабах травмирования детей, которые оказались в опасной ситуации по недосмотру родителей, представитель Генпрокуратуры сообщил, что в Беларуси каждый второй погибший в 2023 году на пожаре ребенок проживал в неблагополучной семье.