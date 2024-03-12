В Самарской области произошел крупный пожар на охотничьей базе

Сообщение о происшествии в 9 квартале Елховского лесничества в селе Борма Елховского района поступило на пульт дежурного в 6:50 (MSK+1). Об этом сообщает региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Пожарные прибыли на место в 7:19 и установили, что горит двухэтажный дом на площади 250 кв. м. Возникла угроза распространения огня на соседние строения, однако ее удалось предотвратить.



Пожар тушили шесть единиц техники и 18 человек. Пламя локализовали в 7:40 и ликвидировали в 9:14.



Никто не погиб и не пострадал. Устанавливаются причины пожара и ущерб от него.



Георгий Портнов.