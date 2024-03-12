При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров», — сказал он.
В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку.
«Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — заявил губернатор региона Денис Паслер.
Во вторник днем Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Ивановской области. Инцидент произошел в районе 13:00 мск. Борт должен был выполнить плановый полет. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.
Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.