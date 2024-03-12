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При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя.
Источник: © РИА Новости

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров», — сказал он.

В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

«Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — заявил губернатор региона Денис Паслер.

Во вторник днем Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Ивановской области. Инцидент произошел в районе 13:00 мск. Борт должен был выполнить плановый полет. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.

Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.