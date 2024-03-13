Любовь в Сети обернулась проблемами для жительницы Красноярского края — за дело взялась полиция

Под различными предлогами (поломка автомобиля, смерть отца, болезнь) злоумышленник просил перевести ему в долг небольшие суммы — от 1500 до 5000 тысяч рублей, обещая вернуть всё до копейки. За месяц такого общения влюблённая гражданка лишилась более 120 тысяч рублей. Обеспокоенная мать потерпевшей, узнав о ситуации, убедила дочь обратиться в полицию.