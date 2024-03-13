Любовь в Сети обернулась проблемами для жительницы Красноярского края — за дело взялась полиция

Полицейские установили, что потерпевшая в социальной сети познакомилась с мужчиной, и они стали общаться в мессенджере. Кавалер осыпал женщину комплиментами, не забывая делиться своими проблемами.
Под различными предлогами (поломка автомобиля, смерть отца, болезнь) злоумышленник просил перевести ему в долг небольшие суммы — от 1500 до 5000 тысяч рублей, обещая вернуть всё до копейки. За месяц такого общения влюблённая гражданка лишилась более 120 тысяч рублей. Обеспокоенная мать потерпевшей, узнав о ситуации, убедила дочь обратиться в полицию.
По месту проживания злоумышленника проведены обысковые мероприятия, в ходе которых полицейские изъяли банковскую карту, сотовый телефон, системный блок и монитор компьютера.
В отношении афериста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.