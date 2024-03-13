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Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра у основания Антоновского моста, уничтожили несколько позиций противника, после чего отошли обратно, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Источник: AP 2023

«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск “Днепр” минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста», — написал он.

По его словам, благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать.

«Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы. Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», — отметил губернатор.