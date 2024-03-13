Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск “Днепр” минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста», — написал он.
По его словам, благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать.
«Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы. Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», — отметил губернатор.