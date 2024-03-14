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В Казани 53 дома временно остались без холодной воды из-за аварии

Также это коснулось одного детского сада.
Источник: Комсомольская правда

В двух районах Казани 13 марта произошли аварии на водопроводе и внутридомовых сетях. В связи с этим коммунальщикам пришлось отключить холодное водоснабжение в 53 домах.

В 8:30 холодная вода исчезла в многоквартирных домах № 26, 28 по улице Гаврилова, а также № 66 по улице Чуйкова.

Кроме того, эти неудобства затронули жителей поселка Мирный. Там авария произошла на улице Ново-Давликеевской. Еще водоснабжение отключили в нескольких десятках частных домах в поселке Кояшлы и детском саду в поселке Петровский.

Напомним, ряд домов Кировского района Казани 1 марта остался без воды.

ЖКХ