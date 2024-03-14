Красноярец отделался небольшим штрафом за избиение полицейского

Все произошло 18 декабря 2023 года. Мужчину, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Высказывая недовольство действиями сотрудников, он стал оказывать сопротивление и ударил рядом стоящего полицейского в лицо. После этого дебошира задержали и заковали в наручники.