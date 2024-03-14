Красноярец отделался небольшим штрафом за избиение полицейского

Приговор суда огласили в прокуратуре.
Все произошло 18 декабря 2023 года. Мужчину, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Высказывая недовольство действиями сотрудников, он стал оказывать сопротивление и ударил рядом стоящего полицейского в лицо. После этого дебошира задержали и заковали в наручники.
На суде он признал вину и раскаялся в содеянном.
Отметим, красноярец отделался мягким наказанием. Санкция части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо арест на срок до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 5 лет.