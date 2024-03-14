Где чаще всего происходят пожары в Казахстане

Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Республиканский оперативно-спасательный отряд за первый месяц текущего года спасли 1,1 тыс. человек (минус 49,4%), эвакуировали 1,6 тыс. человек (плюс 18,8%), оказали первую помощь 14 людям (против 19 человек годом ранее). Кроме того, с мест ЧС было извлечено 97 тел (на 13,4% меньше, чем годом ранее).